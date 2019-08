“L’entrée en vigueur de l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ne signifie pas son application immédiate par la Tunisie”, a souligné, lundi 29 juillet, le ministre du Commerce, Omar El Béhi, assurant toutefois que le processus de ratification a déjà démarré.

Ce processus est long dans la mesure où les travaux techniques sont toujours en cours notamment en rapport avec la fixation des listes de produits, la finalisation des négociations sur les règles d’origine des marchandises et l’élaboration du cadre de coopération réglementaire”, a expliqué le ministre lors d’un forum national sur la ZLECA tenu à Tunis.

Pour garantir une intégration africaine réussie, la Tunisie devrait, d’après lui, prendre une série de mesures jugées fondamentales.

Il s’agit essentiellement de développer l’infrastructure logistique, en particulier le transport dans tous ses modes, d’assouplir le dispositif financier et de faciliter la mobilité des hommes d’affaires.

Ce forum, organisé en collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), consiste, selon El Béhi, à présenter l’état d’avancement des négociations sur cet accord, essentiellement auprès du milieu des affaires.

L’objectif, a-t-il dit, étant d’initier la mise en place d’une stratégie ZLECAF et d’assurer le bon déroulement de sa mise en œuvre.

Pour Omar Ismaël Abdourahman, représentant du bureau de la CEA en Afrique du Nord, cette zone de libre-échange, constituée de 1,2 milliard de personnes, sera la plus grande zone de libre-échange au monde, depuis la création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

“La ZLECAF qui représente 2,5 milliards de dollars du produit intérieur brut total, va booster le commerce intra-africain qui connaîtra une augmentation de plus de 50% en supprimant notamment les droits à l’importation”, a-t-il souligné, déclarant que les échanges intra-africains sont estimés à 16% seulement du commerce continental et faisant observer qu’avec la CEA, la Tunisie a fixé un certain nombre de secteurs concernant les échanges, essentiellement l’agriculture et les produits pharmaceutiques.

L’accord portant création de la ZLECAF a été signé, le 21 mars 2018, par 44 pays membres dont la Tunisie, lors du sommet de l’Union Africaine tenu à Kigali au Rwanda.

Le 30 mai dernier, l’accord ZLECAF est entré en vigueur après la ratification de 22 pays membres. Le lancement officiel de cet accord a été annoncé le 7 juillet dernier lors du sommet des chefs d’Etats et des gouvernements, organisé à Niamey au Niger.