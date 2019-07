Sur instructions du chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, présidera la délégation tunisienne qui participera au 12ème Sommet extraordinaire de l’Union Africaine (UA) prévu le 7 juillet à Niamey, capitale du Niger, fait savoir, vendredi, le département des Affaires étrangères.

Selon un communiqué du département, le Sommet de l’UA sera l’occasion d’annoncer, de manière officielle, le lancement de la zone de libre échange continentale africaine (ZLEC). Cette réalisation constitue un pas important sur le chemin de l’intégration économique du continent et ouvrira de nouvelles perspectives à la Tunisie, à même d’élargir ses relations et sa coopération avec les pays africains amis.

Le lancement de la ZLEC offrira, également, au secteur privé tunisien de nouvelles opportunités de partenariat et de création de projets avec ses homologues dans le continent.

La Tunisie qui a signé, en mars 2018, à Kigali (capitale du Rwanda), l’accord sur la zone de libre échange continentale africaine, a entamé les procédures de sa ratification.

L’entrée en vigueur dudit accord et l’adhésion de la Tunisie à la ZLEC et au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), ainsi que son obtention de statut de membre observateur au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), permettront de renforcer le cadre juridique des relations de la Tunisie avec les pays du continent africain.

Jhinaoui aura, en marge des travaux du sommet, une série d’entretiens avec des chefs de délégation de pays frères participants, ainsi qu’avec des hauts responsables de l’Union africaine.