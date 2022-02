La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, annonce le démarrage de la première tranche du programme des jardins d’enfants publics dans les divers gouvernorat du pays, qui sera réalisé avant la fin de l’année 2022, selon des normes de qualité et avec des équipements modernes.

Au cours de son entretien mercredi avec le président de l’union tunisienne des propriétaires d’établissements scolaires privés, d’enseignement et de formation, Abdellatif Khamessi, Moussa a souligné le rôle que doivent assumer les organisations, le secteur privé et la société civile pour soutenir les efforts de l’état et assurer l’égalité des chances et renforcer la couverture préscolaire.

De son côté, le président de l’union a exprimé la disposition de son organisation professionnelle à participer à ce programme et à coopérer avec le ministère à tous les projets de l’enfance.

A cette occasion, ils ont convenu de la participation de l’union à quelques projets destinés aux enfants d’âge préscolaire, actuellement en phase d’étude et de concertations.