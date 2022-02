L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) dénonce, dans un communiqué publié lundi 31 janvier 2022 à l’issue de la réunion extraordinaire de son bureau exécutif élargi, les accusations ciblant son président (Abdelmajid Ezzar, ndlr), les qualifiant de ” malveillantes “.

L’organisation agricole estime que ces accusations “constituent un dangereux précédent dont l’objectif constitue une tentative de certaines parties pour atteindre les agriculteurs, les pêcheurs et leur organisation”.

Dans son communiqué, l’UTAP contre-attaque et accuse, à son tour, le pouvoir d’être laxiste devant les phénomènes de spéculation et de monopole dont les premières victimes sont les agriculteurs et les pêcheurs.

Le bureau exécutif appelle ses adhérents ” à ne pas se laisser entraîner dans les campagnes d’incitation, à faire montre de vigilance, et à ne ménager aucun effort pour défendre leur organisation, ses structures et ses symboles “, se “réservant le droit d’engager des poursuites contre toutes les tentatives de la prendre pour cible”.

A rappeler que le procureur de la République près de la Cour d’appel de Tunis a donné ses instructions, vendredi 28 janvier 2022, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis pour l’ouverture d’une enquête contre le président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar, et tous ceux qui seront dévoilés par l’enquête.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le porte-parole de la Cour d’appel, Habib Torkani, a affirmé, samedi 29 janvier, que le président de l’UTAP ainsi que les autres personnes éventuellement visées par l’enquête devront répondre “d’infractions de monopole, d’abus de confiance caractérisés et de détournement de fonds publics”.

Cette mesure, précise le porte-parole, “intervient par ordonnance de la ministre de la Justice en date du 28 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 23 du Code des procédures pénales.