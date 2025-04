L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) rappelle, vendredi, aux pêcheurs et aux acteurs du secteur de la pêche, qu’il existe différentes espèces marines protégées qui sont interdites de pêche et de commercialisation.

Ces espèces sont les poissons cartilagineux comme les raies et les requins, les tortues marines, les cétacés ainsi que les oiseaux marins. Cette action de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la volonté de préserver les ressources halieutiques et de garantir leur durabilité.

Dans un communiqué, l’UTAP a fait remarquer que différents guides scientifiques élaborés par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) ainsi que le Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (SPA/RAC), sont à la disposition des pêcheurs et disponibles en ligne .