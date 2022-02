Les responsables du secteur du transport et du gouvernorat de Tunis lancent un appel à la société du Réseau ferroviaire rapide (RFR) de Tunis et la municipalité du Bardo pour présenter, dans un délai maximum de 15 jours, une solution opérationnelle pour régler le dossier relatif à ce projet, notamment la ligne D reliant la Gare de Barcelone (centre-ville de Tunis) à la station Mnihla bloquée depuis l’année 2014.

Ledit appel a été lancé, lors d’une séance de travail présidée, lundi 31 janvier 2022, par le ministre du Transport, Rabii Majidi, pour examiner les moyens à même de garantir le lancement de cette ligne, selon un communiqué publié par le département du Transport.

Les présents ont souligné, à cette occasion, la nécessité de parvenir à une solution participative en se basant sur des données précises et objectives pour les deux parties et en tenant compte des caractéristiques techniques de ce type de projet et la spécificité de la région du Bardo.

Toutes les parties ont exprimé leur volonté de surmonter les obstacles qui empêchent la réalisation de cette tranche du projet, qui devait entrer en service depuis 2019.

Il a été ainsi convenu de la nécessité de parvenir à une formule finale et participative pour lancer ce projet avec toutes ses composantes dans les meilleurs délais, en tenant compte de la pression sur les coûts et de la disponibilité de toutes les normes de qualité, de sécurité et de sûreté.

A rappeler que le RFR comprend 5 lignes, à savoir Borj Cédria (en service depuis juin 2012, sur 23,2 Km), Bir El Kassâa-Fouchana-Mhamdia (19,5 Km), Tunis-Manouba-Kobbaâ-Mnihla (19,2 Km), Tunis-Ezzouhour-Zahrouni-Essijoumi (12,9 Km) et Tunis-Bourjel-Ariana Nord (10,5 Km).