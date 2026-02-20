La Commission de la Planification Stratégique, du Développement Durable et du Transport a organisé, jeudi, une séance d’audition autour d’un projet de loi portant création d’une société régionale de transport à Sidi Bouzid, selon un communiqué publié par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

A cette occasion, le député Chafik Ezzedine Zaafouri représentant de la partie initiatrice a présenté un aperçu du projet mentionnant que le manque de services de transport réguliers dans la région, face à la présence croissante du transport non réglementé, représente un réel danger pour la vie des citoyens.

Il a ajouté que la région a connu ces dernières années des accidents tragiques impliquant des femmes travaillant dans le secteur agricole, victimes de transports inadaptés et dangereux, ce qui souligne l’urgence de solutions institutionnelles garantissant sécurité et dignité.

Selon la même source « L’expérience d’autres gouvernorats, comme Sfax, Kairouan et Gabès, a démontré que la création de sociétés de transport régionales a contribué à améliorer la mobilité des citoyens et à soutenir le développement régional.»

Pour Zaafouri, la création d’une société de transport régionale est une étape fondamentale pour réduire les disparités entre les régions et garantir l’égalité d’accès aux services publics.

Selon les initiateurs, le projet permettra d’offrir un transport organisé et digne aux citoyens, notamment dans les zones rurales et défavorisées, garantissant ainsi le droit à la mobilité comme un service essentiel. De plus, ce projet créera des emplois directs et indirects et soutiendra le cycle économique en facilitant la circulation des travailleurs et des produits agricoles. Il assurera également, selon eux, un service de transport régulier à des milliers d’élèves, réduisant ainsi le décrochage scolaire et garantissant l’égalité des chances.

Par ailleurs, les initiateurs soulignent que cette loi contribuera à la réduction de la pollution et des émissions de carbone, conformément à la politique de transition énergétique de la Tunisie.

La société de transport régionale de Sidi Bouzid servira, ainsi, de modèle national en matière de transport écologique, selon cette proposition, grâce à l’intégration progressive de bus électriques ou au gaz naturel et à l’adoption d’énergies renouvelables dans ses gares et ses dépôts.