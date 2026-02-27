Cent cinquante huit (158) nouveaux bus ont dÃ©barquÃ©, vendredi, au port de La Goulette,Â reprÃ©sentant le deuxiÃ¨me lot de la commande internationale (conclue avec la Chine), portant sur lâ€™acquisition dâ€™un lot total de 461 bus, destinÃ© Ã renouveler le parc de transport public en Tunisie.

Dâ€™aprÃ¨sÂ le ministÃ¨re du Transport, 110 nouveaux bus seront mis Ã la disposition de sociÃ©tÃ©s rÃ©gionales de transport.

48 bus seront accordÃ©s Ã la SociÃ©tÃ© nationale de transport interurbain.

La Tunisie avait dÃ©jÃ reÃ§u, le 7 fÃ©vrier 2026, un premier lot de 134 bus, dans le cadre de cette commande.