Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a été informé des activités du ministère des Affaires étrangères pour la période à venir et de la mobilisation tunisienne aux niveaux bilatéral et multilatéral, outre des prochaines échéances régionales et internationales. C’était lors de l’audience qu’il a accordée, jeudi 27 janvier 2022 au palais de Carthage, au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Dans une vidéo publiée par la présidence de la République, Jerandi a affirmé avoir été chargé par le chef de l’Etat de représenter la Tunisie à la Conférence ministérielle des ministres arabes des Affaires étrangères qui se tiendra cette semaine au Koweït.

Il a ajouté que le président de la République l’a également chargé de représenter la Tunisie à la prochaine Conférence ministérielle africaine ainsi qu’au Sommet africain prévus les 5 et 6 février 2022.

Othman Jerandi a déclaré avoir informé le président de la République des préparatifs du prochain ” One Ocean Summit ” qui aura lieu à Brest en France.

D’après Jerandi, Kais Saïed a présenté sa vision concernant les différentes questions que la Tunisie compte soutenir et défendre, selon des positions de principe visant à renforcer les relations avec les espaces arabes, continentaux et internationaux.