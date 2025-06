En visite officielle dans la capitale danoise, Copenhague, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a rencontré ce mercredi son homologue danois, Lars Løkke Rasmussen.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont réaffirmé la solidité des relations et exprimé leur volonté commune de renforcer les perspectives de coopération dans divers domaines.

Selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères, les deux ministres ont convenu de créer une commission de coopération bilatérale axée sur les questions économiques.

Objectif: explorer les opportunités de collaboration dans des secteurs où le Danemark excelle, notamment les énergies renouvelables, l’agriculture durable, la santé et l’industrie pharmaceutique.

Le ministre tunisien a salué l’évolution constante des relations tuniso-danoises, en mettant en exergue la décision du Danemark d’ouvrir une ambassade à Tunis dès le mois d’août prochain.

Une décision qu’il a qualifiée de “fort signal de confiance dans le rôle régional de la Tunisie” et de marque d’engagement à élargir la coopération bilatérale.

Nafti a également souligné le niveau du dialogue politique entre les deux pays, rappelant que le Danemark assurera la présidence de l’Union européenne au

second semestre de l’année.

Il a fait part de la convergence des positions entre Tunis et Copenhague sur plusieurs questions régionales et internationales.

Il a notamment réaffirmé la position constante de la Tunisie contre les violations perpétrées par les forces d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien, qu’il a qualifiées de “génocide”.

Le ministre a renouvelé l’appel de la Tunisie en faveur du rétablissement des droits légitimes du peuple palestinien, y compris la création d’un État indépendant avec al Quods pour capitale.

Pour sa part, le ministre danois des Affaires étrangères, s’est félicité de la qualité des relations bilatérales établies depuis 1959, fondées sur le respect mutuel et l’intérêt commun.

Il a indiqué que l’ouverture d’une ambassade à Tunis constitue une preuve claire de l’engagement du Danemark à renforcer la coopération et le partenariat avec la Tunisie.

Rasmussen a également souligné que la Tunisie est un partenaire important pour le Danemark en Afrique et dans le monde arabe, et a exprimé le souhait de son pays d’intensifier la coopération dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, la formation professionnelle et la transition énergétique.

Par ailleurs, le ministre Nafti a rencontré le président du Parlement danois, Søren Gade Jensen.

Les deux parties ont passé en revue les efforts de développement en Tunisie et les opportunités de coopération bilatérale, tout en abordant les dernières évolutions régionales et internationales et leurs répercussions sur la stabilité.

Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie tunisienne a réitéré l’attachement de la Tunisie à ses liens historiques avec le Danemark et son souhait de renforcer tous les aspects de la coopération dans l’intérêt des deux peuples.

Nafti a présenté la démarche de la Tunisie en matière d’enracinement de la démocratie, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, de justice sociale et de relance économique, sous la conduite du président Kaïs Saïed.

Il a insisté sur le rôle que pourrait jouer le Parlement danois, aux côtés des autres partenaires européens, dans le soutien à la Tunisie, notamment pour la restitution des avoirs spoliés et détournés à l’étranger.

Le ministre a également rappelé que la Tunisie attache une grande importance à la stabilité régionale et mondiale.

Il a cité comme exemple l’initiative qu’elle a relancée avec l’Égypte et l’Algérie en faveur de la sécurité et de la stabilité en Libye, par la mise en place d’institutions capables de rassembler les Libyens.

“La Tunisie œuvre à faire de la Méditerranée un espace de paix et de stabilité”, a-t-il souligné.

De son côté, le président du Parlement danois a salué la solidité des relations d’amitié entre les deux pays, réaffirmant l’intérêt du Danemark pour le renforcement de la coopération avec la Tunisie, eu égard à sa position stratégique en Méditerranée et en Afrique.

Il a exprimé la volonté de son pays de développer davantage la coopération parlementaire, ainsi qu’au sein du Parlement européen.