La cheffe du gouvernement Najla Bouden, a réitéré, lors de son entretien, samedi 22 janvier 2022, au palais du gouvernement à La Kasbah, avec la présidente de l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT), Radhia Jerbi, l’engagement de l’Etat à poursuivre le soutien financier et moral de cette organisation, en tant que partenaire dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat, à promouvoir la condition de la femme, valoriser son rôle civil et sociétal et lui donner la place qu’elle mérite dans les postes de décision et préserver le rôle avant-gardiste de la Tunisie dans ce domaine au niveau régional et international.

Bouden estime nécessaire d’intensifier les efforts en vue de consolider davantage la contribution de la femme tunisienne à la gestion des affaires publiques et à l’élaboration de politiques et programmes par le biais de sa participation à la concertation nationale.

A cette occasion, elle a recommandé la nomination de représentantes de l’UNFT dans diverses commissions de travail pour l’étude des différents thèmes de la réforme économique.

L’entretien a également permis de passer en revue les activités, programmes, études et recherches sur la condition de la femme en Tunisie dans les domaines sanitaires et socio-culturel.

Après avoir donné un aperçu de la participation de l’UNFT aux manifestations et forums internationaux au cours de la période écoulée, Jerbi a souligné la place privilégiée qu’occupe la Tunisie dans le domaine de la promotion de la femme et la confiance accordée à son gouvernement et son organisation féminine par les instances régionales et internationales.

Elle a déclaré avoir reçu, en sa qualité de présidente de l’UNFT, plusieurs invitations à représenter la République tunisienne auprès des organisations féminines à l’échelle arabe et africaine.

De son côté, la cheffe du gouvernement a salué cet effort louable tout en appelant à le consolider davantage à travers l’organisation en Tunisie d’une manifestation internationale sur la femme qui permettra l’échange des expériences sur les programmes d’autonomisation de la femme.