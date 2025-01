Le bureau régional de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) a inauguré, jeudi, un nouveau centre d’enseignement pour adultes, composé d’un espace couvert de 100 mètres carrés pour l’apprentissage et la formation avec une capacité d’accueil de 130 bénéficiaires dans plusieurs disciplines, et d’un espace extérieur d’exposition.

Le centre, en cours de réalisation depuis octobre dernier, a coûté 74 mille dinars avec un financement de l’UNFT et un appui de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes (DVV international), selon Bchira Jrad, représentante régionale de l’UNFT à Djerba Houmt Souk.

« La création de ce centre s’inscrit donc dans le cadre du Programme d’action de l’organisation visant l’apprentissage tout au long de la vie pour permettre aux femmes d’acquérir une indépendance financière et personnelle et fournir un espace pour exposer et vendre les produits artisanaux des femmes », a déclaré Radhia Jerbi, présidente de l’UNFT, notant que l’ouverture de ce centre s’inscrit aussi dans le cadre des célébrations du 70ème anniversaire de l’Union, qui se poursuivront tout au long de cette année avec plusieurs nouvelles activités, programmes et événements.

À cet égard, Jerbi a rappelé la création de centres similaires à Djebel Lahmar et à Tunis et l’ouverture d’un centre d’économie sociale et solidaire avec un point de vente permanent, un centre de formation continue et un centre pilote pour la formation des groupements féminins.

La même source a signalé la préparation d’un documentaire sur le 70ème anniversaire de l’UNFT et d’un livre avec les Archives nationales, sur l’histoire de l’Union depuis sa fondation et dans ses deux phases post 1955 et post 2011.

« Depuis sa création et durant 70 ans, l’Union a œuvré pour les causes de la patrie et milité pour la libération , puis pour les grands choix du pays, le modèle de société et les concept des citoyenneté et d’égalité », a déclaré Radhia Jerbi.

Elle a estimé, en outre, que l’UNFT s’est engagée à construire l’État tunisien sur la base de la démocratie, des droits des femmes et de la citoyenneté, et a assuré la présence des femmes dans tous les domaines : l’autonomisation économique, la réduction et la lutte contre la violence et la consécration de lois et de législations protégeant les femmes tunisiennes.