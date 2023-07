Une ligne de crédit a été ouverte pour le financement des projets des diplômées des centres de formation à Kébili relevant de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) et des femmes de la région, a indiqué le chargé des crédits au sein de l’Union Ali Moumen.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Moumen a mentionné que le crédit à taux avantageux permettra d’aider les femmes désireuses de lancer des petits projets pour améliorer leurs conditions de vie signalant que le montant des crédits varie entre 1 et 5 mille dinars.

Rappelons que les centres de formation relevant de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne ont été lancés dans le gouvernorat de Kébili en 2017 et ont permis de former 340 filles et femmes dans plusieurs spécialités à l’instar de la fabrication d’objets de décoration avec les feuilles de palmier ou encore la couture le tissage et la broderie .