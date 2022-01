La Fédération nationale du cuir et de la chaussure appelle les autorités compétentes à intervenir d’urgence afin de venir en aide au secteur et de tenir un conseil ministériel pour examiner les préoccupations des professionnels de la filière.

Cet appel a été lancé lors d’une réunion organisée, jeudi 20 janvier 2022, par la Fédération au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), présidée par Akrem Belhaj.

Lors de cette réunion, les membres du bureau exécutif de la Fédération ont dénoncé l’importation anarchique, le commerce parallèle et la vente des chaussures de seconde main, soulignant que ces activités échappent à tout contrôle.

Ils déplorent par ailleurs la pénurie des matières premières et la hausse de leurs prix, ce qui a lourdement impacté le secteur. Selon la Fédération, cette situation a même entraîné la hausse de l’endettement chez les artisans et les petites et moyennes entreprises exerçant dans le secteur.

A noter que le secteur compte 250 entreprises industrielles en Tunisie et assure plus de 40 000 postes d’emplois, selon la Fédération.