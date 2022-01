Pour le tenant du titre les choses se présentent mal, avec seulement 1 point au compteur au terme de ses deux premiers matchs face à deux équipes, de ce groupe E, considérées comme modestes en comparaison avec l’équipe d’Algérie championne d’Afrique et qui vient de remporter il y a quelques semaines la coupe arabe face à la Tunisie, lui aussi en difficulté dans son groupe.

Pour son dernier match face, à l’un des favoris, la Cote d’ivoire, les Fennecs doivent montrer autre chose et se réveiller s’ils ne veulent pas se retrouver avec un ticket de retour immédiat en Algérie.

Au bas du classement du Groupe avec 1 seul point, l’Algérie ne peut se permettre de perdre ou même de faire un nul, la seule option qu’il leur reste est de gagner.

“Le message est simple: on doit gagner. On a manqué d’efficacité, et on doit être plus spontané dans le dernier geste, a expliqué Riyad Mahrez ce mercredi face à la presse”.

Où regarder les matchs de la journée