Le prochain vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2023 (décalée à 2024) prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier 11 février, empochera un chèque de 7 millions dollars, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) jeudi.

En effet, l’instance suprême du football africain a décidé une augmentation de 40% du prix du vainqueur de la CAN, Côte d’Ivoire 2023, par rapport à la précédente édition au Cameroun.

Le finaliste de la CAN 2023 percevra quant à lui 4 000 000 USD. Chaque demi-finaliste repartira avec 2 500 000 USD et chacun des quatre quarts de finalistes touchera 1 300 000 USD.

Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré à cette occasion : “La CAF a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant la dotation de la CAN et de toutes ses autres compétitions majeures. Nous avons augmenté le prix du vainqueur de la CAN à 7 000 000 USD, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à la CAN précédente. Je suis convaincu qu’une partie de ce montant contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration.”

Pour rappel, vingt-quatre pays scindés en six groupes de quatre, prendront part à la compétition, prévue dans cinq villes ivoiriennes. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 8es de finale du tournoi.