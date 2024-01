L’ouvrage “Qur’Anic studies. Between History, theology and exegesis ” a été présenté, ce jeudi, au siège de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, à Carthage, à l’initiative du Département des Etudes islamiques.

L’ouvrage qui réunit des actes du colloque portant sur le même thème, organisé en 2017, a été publié sous la direction de l’académicien Mokdad Arfa-Mensia et du Pr Mehdi Azaiez (UCLouvain).

Il reflète une collaboration internationale à travers les contributions en langues arabe, française et anglaise qui le constituent. Il se veut, d’une certaine manière, l’illustration de l’idée qu’une collaboration à laquelle chaque tradition académique apporterait son expertise serait à même de concrétiser la volonté de pouvoir communiquer plus facilement et de collaborer dans une même perspective, qui est celle des études coraniques.

Les conférenciers se sont accordés sur le fait qu’il n’était plus, désormais, envisageable d’entreprendre des études coraniques et islamiques sans prendre en compte l’internationalisation des recherches sur cette thématique.