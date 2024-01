Les passagers et aéronefs aux aéroports internationaux de Tozeur-Nefta, Tabarka- Ain Draham, Gafsa-Ksar et Gabès-Matmata seront exonérés, pendant une période de trois ans, du paiement de redevances se rapportant à l’atterrissage, à l’usage du balisage lumineux et des installations et services de route de la navigation aérienne, au stationnement et à l’embarquement et à la sûreté, en vertu d’un décret publié, vendredi, par le ministère des Transports au Journal Officiel de la République (JORT).

L’exonération du paiement des redevances exigées en vertu du décret n° 93-1154 du 17 mai 1993, entrera en vigueur à partir de la date de la publication de ce décret.