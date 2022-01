Le nombre des Tunisiens ayant accédé au portail de la Consultation nationale depuis son lancement et jusqu’à mercredi 20 janvier 2022 a dépassé les 52 000, indique le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue des Technologies de la communication, Nizar Neji.

Selon Deguiche, des efforts seront encore fournis pour favoriser l’accès du plus grand nombre de citoyens, toutes catégories sociales confondues, au portail de la consultation afin qu’ils puissent s’exprimer sur les différents sujets proposés.

“24 maisons de jeunes ont été mobilisées durant la phase expérimentale de la consultation (1-14 janvier). Ce chiffre devrait passer à 273 maisons de jeunes dans les différentes régions du pays”, a-t-il encore noté.

Par ailleurs, le ministre a salué tous les volontaires de la société civile tunisienne ayant contribué à faciliter l’opération d’accès au portail de la Consultation nationale, estimant que les critiques ayant ciblé cette consultation “entrent certes dans le cadre des libertés individuelles, mais demeurent inadmissibles”.

Selon Kamel Deguiche, un plan de communication sera mis en place pour vulgariser la Consultation nationale avec le concours des organisations de la jeunesse et en coopération avec les différents ministères, et ce sans qu’un budget y soit loué, ni par la présidence de la République ni par la présidence du gouvernement.

De son côté, Nizar Neji a fait savoir que près de 9 millions de Tunisiens ont un accès à Internet, et parmi eux 7 millions communiquent via les réseaux sociaux, ce qui, a-t-il estimé, constitue une base positive bénéfique pour le succès de la Consultation nationale et sa généralisation.

Pour Neji, la consultation garantit le respect des données personnelles, affirmant qu’aucune donnée personnelle n’est stockée par le système électronique de la consultation, et que le fournisseur de télécommunications est le garant de la protection de l’identité numérique des participants.

Lire aussi: La consultation nationale ne dévoile pas l’identité des répondants, rassure l’INPDP

La Consultation nationale vise à donner aux citoyens l’opportunité d’exprimer leurs avis, leurs idées et leurs aspirations quant à l’avenir de la Tunisie.

Pour rappel, le chef de l’Etat, Kais Saied, a annoncé le 13 décembre 2021 le lancement d’une Consultation nationale “électronique”, à partir du 1er janvier 2022.

—————

Article en relation:

Le sociologue Sami Nasr estime que la Consultation nationale souffre de quelques lacunes

L’INPDP ne fait pas partie des signataires de la convention sur la consultation nationale