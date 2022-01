Le renforcement du processus démocratique en Tunisie et la garantie des droits et libertés ont été au centre d’un entretien téléphonique, lundi 17 janvier 2022, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et la Haute Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet.

L’entretien a porté sur l’évolution de la situation en Tunisie, notamment à la lumière des mesures annoncées par le chef de l’Etat Kais Saied, le 13 décembre 2021, indique un communiqué publié par le département des Affaires étrangères.