La Tunisie a condamné le détournement d’un cargo battant pavillon des Emirats arabes unis au large de la ville portuaire yéménite Hodeïda, au sud de la Mer rouge.

“La Tunisie dénonce les actes criminels qui violent le droit et les instruments internationaux et constituent une menace à la liberté de navigation et à la sécurité maritime et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue de libérer le navire et son équipage”, lit-on dans une déclaration publiée mercredi 12 janvier 2022 par le ministère des Affaires étrangères.

Le général Turki Al-Maliki, porte-parole de la coalition arabe au Yémen, a précisé que des Houthis armés ont attaqué près de la ville yéménite Hodeïda, le 2 janvier 2022, un navire émirati alors qu’il transportait du matériel médical.