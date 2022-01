Pour la quatrième année consécutive, Ennakl Automobiles conforte sa position de leader des importateurs sur le marché automobile des véhicules neufs en Tunisie avec 8 074 immatriculations en 2021, et une hausse de 30% par rapport à l’année 2020.

Cette performance s’est traduite par une part de marché s’élevant à 13,1% sur le marché global des véhicules neufs en 2021.

Le marché automobile des véhicules neufs a enregistré 61 660 immatriculations à fin décembre 2021, soit une hausse de 24% par rapport à l’année 2020.

Marché des véhicules particuliers

Sur le marché des véhicules particuliers, Ennakl Automobiles reste toujours leader grâce à 7 690 immatriculations à fin décembre 2021, soit une progression de 43% par rapport à l’année 2020.

SEAT gagne 3 positions sur le marché des véhicules particuliers et prend la 6ème place avec une part de marché de 6,1%, en hausse de 12% par rapport à 2020.

A fin 2021, VOLKSWAGEN prend la 7ème place avec une part de marché de 6% dans la lignée de ses performances des années précédentes, notamment grâce à la Volkswagen Polo qui figure dans le top 5 des modèles les plus vendus de l’année.

SKODA totalise 1 198 immatriculations, ce qui représente une hausse de 71% par rapport aux volumes de l’année 2021 et une part de marché de 2,4% en 2021.

Sur le marché premium, AUDI et PORSCHE enregistrent respectivement un volume total de 437 et de 40 immatriculations.

Marché des véhicules utilitaires

Sur le marché des véhicules utilitaires, VOLKSWAGEN UTILITAIRES garde la 5ème position avec un volume de 384 immatriculations à fin 2021, soit une part de marché de 3,2%.

Ennakl Automobiles reste donc incontestablement l’importateur numéro un sur le marché tunisien, grâce notamment à son réseau d’agents couvrant tout le territoire.

Et bien au-delà de tous ces chiffres, l’obsession première de l’entreprise s’ancre toujours autour d’une relation à la hauteur des attentes de ses clients, notamment récompensée pendant deux années consécutives par le label du « Meilleur Service Client de l’année » dans la catégorie automobile.

Ennakl Automobiles exprime enfin ses chaleureux remerciements à ses employés, clients et partenaires pour leur confiance, car c’est grâce à leur fidélité que l’entreprise est devenue au fil des années la force motrice du secteur automobile en Tunisie. Et cette confiance est la plus belle des récompenses !