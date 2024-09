COFICERT annonce avoir remis à la société ENNAKL AUTOMOBILES le certificat MSI 20000, norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions.

La société ENNAKL AUTOMOBILES reçoit sa première certification à la norme MSI 20000, délivrée par l’organisme de certification français COFICERT, suite à une évaluation financière réalisée sur la base des derniers exercices approuvés par les commissaires aux comptes. Cette certification atteste de la conformité du premier importateur et distributeur automobile en Tunisie, aux exigences du standard financier MSI 20000 porté par l’IGSF (International Group for Sustainable Finance).

À l’occasion d’une cérémonie organisée au sein du siège de ENNAKL AUTOMOBILES, le comité de direction de la société présidé par son Directeur Général, M. Anouar Ben Ammar, a reçu le certificat MSI 20000 de la part d’une délégation de COFICERT France, conduite par Madame Anne Guerbé, Vice-Présidente de l’Organisme de Certification, accompagnée par Cristian Mocanu, Jérôme Gacoin et Souheil Skander.

La norme MSI 20000 renseigne sur la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions. L’approche d’évaluation repose sur deux axes, la mesure de la solidité financière d’une part et celle de la performance d’autre part. Le certificat MSI 20000 se présente comme un indicateur de référence pour les opérateurs économiques et financiers en quête de repères fiables et indépendants en matière de solvabilité, de rentabilité et de résilience. La Norme est diffusée et régulée par l’IGSF.

Cette certification, particulièrement observée et appréciée par l’ensemble des parties prenantes du secteur automobile, est un indicateur fort renseignant sur la qualité de la gouvernance financière de ENNAKL AUTOMOBILES, venant consolider ses relations avec les partenaires et les actionnaires.

A propos de :

ENNAKL AUTOMOBILES est une S.A créée en 1965 par un groupement d’entreprises publiques. Privatisée au courant de l’année 2007 et introduite simultanément aux Bourses de Casablanca et de Tunis en 2010, la société est le représentant officiel de sept marques de véhicules, allant des citadines aux voitures de luxe en passant par les véhicules utilitaires (VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN Utilitaires, AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, CUPRA).

Norme MSI 20000

MSI 20000 est la norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises. Le processus de certification MSI 20000 analyse les données relatives à la situation financière d’une entreprise. Les cahiers des charges de la norme MSI 20000 s’articulent autour de deux axes d’évaluation : la solidité et la performance financière ; deux composantes au cœur de la rentabilité, la solvabilité et la pérennité des entreprises. La norme est régie à l’échelle internationale par l’IGSF (International Group for Sustainable Finance).

IGSF

L’IGSF est une ONG à but non lucratif, basée au Luxembourg, dont les activités ont pour objectif de canaliser et d’organiser les efforts internationaux en matière de normalisation financière et extra-financière.

L’IGSF, en tant qu’entité de normalisation, œuvre principalement sur deux volets : d’une part, l’organisation technique des normes en matière de gouvernance financière et extra-financière et, d’autre part, la diffusion des normes et des bonnes pratiques en général. Les thématiques couvertes au sein de l’IGSF traitent notamment des enjeux en matière de gouvernance financière, de lutte contre la criminalité financière ou encore de responsabilité sociétale des entreprises ou organisations de tout type.

COFICERT

COFICERT est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans plus de 40 pays. COFICERT opère historiquement avec, et aux côtés, des organismes de certification et de normalisation internationaux. L’organisme rassemble des experts qualifiés en matière de gouvernance, de lutte contre la criminalité financière et de finance durable. L’activité de COFICERT couvre les thématiques suivantes : la solidité et la performance financière (MSI 20000), la responsabilité sociétale des entreprises (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML 30000), la gouvernance des organisations (ISO 37000) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).