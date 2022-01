Un audit externe a été entamé, jeudi, au ministère tunisien de l’Equipement, par un bureau international. Il cible la révision du certificat de conformité aux normes internationales de qualité ISO 9001 (Version 2015), obtenu par le département ministériel, le 16 février 2021.

Le ministère tunisien de l’Equipement est le premier, à l’échelle africaine, à obtenir une reconnaissance internationale pour son système- qualité et de gestion des projets et de services offerts aux promoteurs immobiliers, entrepreneurs et bureaux d’études, indique le département, dans un communiqué.

Selon Saoussen Hajri, représentante de la région MENA de l’Institut français de la Normalisation, organisme qui a remis le certificat au département ministériel, présente jeudi à une rencontre entre la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Jenzri et le chargé de l’opération d’audit, le ministère de l’Equipement tunisien “adopte un programme bien développé de gouvernance et de bonne gestion “.