Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slaheddine Zaouari, a confirmé, vendredi, lors d’une séance de dialogue sur le secteur du logement et de l’aménagement du territoire, tenue au Conseil national des régions et des territoires, que le nouvel index de transport routier sera officiellement publié au cours du deuxième semestre de l’année 2025.

Zaouari a expliqué que le ministère a mis à jour l’index routier, en vigueur depuis 1984, et l’a remplacé par un nouveau guide tout en tenant compte de l’évolution du trafic, du volume des échanges commerciaux, des changements climatiques, ainsi que de l’application de l’innovation dans l’économie circulaire pour des routes durables.

Il a indiqué que le ministère vise à atteindre 1 320 km d’autoroutes d’ici 2035, rappelant que la Tunisie compte actuellement 743 km.

Pour atteindre cet objectif, le ministère se penche sur l’achèvement de l’autoroute Tunis-Jelma, qui s’étale sur 186 km, ainsi qu’à la finalisation des études et procédures foncières pour d’autres autoroutes totalisant 390 km, notamment Bou Salem -frontières algériennes, Jelma-Sidi Bouzid-Gafsa, en plus d’une autoroute vers Le Kef.

Concernant les routes express, le ministre a précisé que son département a fixé, dans le cadre de son plan stratégique, la réalisation de 2 000 km d’ici 2035, contre 700 km disponibles actuellement.

Il a également confirmé, dans ce contexte, la réalisation d’études pour relier les régions et les pôles technologiques aux zones frontalières.

Durant le deuxième semestre de 2025, des projets majeurs seront lancés dans ce domaine, notamment le doublement de la route nationale 13 pour un coût de 1 470 millions de dinars, reliant les villes de Kasserine et Sfax via Sidi Bouzid et Kairouan, ainsi que le doublement de la route nationale numéro 2 pour un coût de 360 millions de dinars, reliant Enfidha à Kairouan et à l’autoroute A1, a ajouté Zouari.

En ce qui concerne les pistes rurales, le ministre a estimé que les projets réalisés sont inférieurs à l’objectif fixé (inférieur à 50 %). Seulement 28 000 km sur un ensemble de 58 000 km existants en Tunisie ont été aménagés et bitumés, a-t-il signalé.

il a souligné que le ministère achèvera bientôt les travaux de réalisation de 900 km de pistes rurales et se lancera parallèlement dans d’autres travaux de réalisation de 114 km de pistes autour de l’axe économique de la route nationale n°13.

Il est attendu que le plan stratégique 2026-2030 inclura l’achèvement d’au moins 2 000 km de ces pistes rurales, qui seront déterminées en fonction des priorités proposées par le conseil des régions et districts.

Il a rappelé que le Ministère a développé un programme d’actions pour la période allant d’ici jusqu’à la fin de 2025, qui consiste à réaliser 22 projets en attente d’un coût de 1,2 milliard de dinars, en plus de se lancer dans d’autres travaux concernant 12 nouveaux projets programmés dans la Loi de Finances dans 14 gouvernorats pour un coût de 2,3 milliards de dinars.

« Le ministère vise également à reprendre 16 projets bloqués dans 13 gouvernorats, pour un coût de 0,4 milliard de dinars avant la fin de 2025. » , a-t-il fait savoir, ajoutant que le projet du pont de Bizerte, qui comprend 3 tranches, sera prêt pour l’exploitation d’ici la fin de 2027. « Le ministère a conclu le plus grand marché dans le secteur des ponts et routes avec une entreprise chinoise pour un total d’investissement de 610 millions de dinars afin de réaliser cette tranche », a conclu le ministre.