Le ministre de l’équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, et le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Ioannis Tsakiris, ont convenu de poursuivre l’examen des projets proposés et les différentes possibilités disponibles pour renforcer davantage la coopération bilatérale, selon les priorités et la stratégie du ministère de l’équipement et de l’habitat.

Au cours d’une réunion avec le ministre de l’Equipement, tenue lundi, le représentant de la BEI a exprimé la volonté de la Banque de poursuivre sa coopération dans la période à venir et de soutenir le ministère de l’équipement et de l’habitat, soulignant les relations de longue date entre les deux parties et la volonté de les développer davantage, selon un communiqué publié par le département ministériel.

La réunion a été une occasion au cours de laquelle les deux parties ont discuté l’avancement de la mise en œuvre d’un certain nombre de projets financés par la Banque dans le domaine des infrastructures, du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires, ainsi que du programme de régénération des anciens centres urbains.

À cet égard, le Ministre a souligné que la Banque européenne d’investissement est un partenaire de développement important en Tunisie et a appelé à renforcer davantage cette coopération bilatérale constructive dans la prochaine étape, selon la même source.

Il est à noter que la Banque européenne d’investissement a accordé lundi un prêt de 30 millions d’euros (environ 100 millions de dinars) à la Tunisie au profit du programme national pour sécuriser et renforcer l’approvisionnement en eau potable dans la région du Grand Tunis, et d’approvisionner le port financier de la capitale en eau potable.