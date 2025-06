Le lancement officiel de l’élaboration du Schéma directeur de l’aménagement du territoire national, a été annoncé, mardi, par le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Slah Zouari, lors d’une journée d’information organisée, à Tunis, par la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire.

Le nouveau Schéma directeur de l’aménagement du territoire national, “n’est pas seulement un travail purement technique et de planification, mais un choix national et un outil essentiel pour parvenir à une planification territoriale durable et établir un cadre de référence unifié pour la planification territoriale et urbaine aux niveaux national, régional et local”, a souligné le ministre à cette occasion.

Il s’agit, selon lui, d’un projet stratégique qui vise à élaborer un cadre participatif global pour la planification territoriale et urbaine à l’horizon 2050 et constitue un pilier essentiel de la stratégie nationale de développement durable.

L’élaboration de ce Schéma, troisième du genre en Tunisie (après ceux de 1985 et de 2007), s’étalera sur 3 ans, à encore précisé le ministre, ajoutant “nous visons à mettre en place une vision globale qui intègre les dimensions économiques, sociales, culturelles et environnementales et qui place le citoyen au centre du processus de développement”.

Cela ne sera possible, a-t-il ajouté, qu’en apportant des réponses aux défis liés à la persistance des disparités régionales et l’absence de services de base dans certaines régions, à l’expansion urbaine anarchique au détriment des terres agricoles, aux pressions sur les ressources naturelles, notamment l’eau, aux répercussions du changement climatique sur les villes et les zones vulnérables et au besoin de consolider l’intégration nationale.

“Nous aspirons à travers ce Schéma à soutenir la décentralisation et renforcer le rôle des communautés locales en tant qu’acteur clé dans l’élaboration des politiques de développement, à valoriser le capital naturel et culturel des différentes régions et à promouvoir l’intégration entre les villes et les campagnes ainsi qu’ entre les zones côtières et intérieures, sur la base de la complémentarité plutôt que de la disparité” a-t-il encore indiqué.

D’après, Mohamed Ben Ghaffar, Urbaniste Général et Chef de l’UGPO du Schéma directeur d’aménagement du territoire national au ministère de l’Équipement et de l’Habitat, le troisième Schéma directeur d’aménagement du territoire national vise à atteindre 7 objectifs principaux.

Il s’agit en premier lieu d’assurer l’équilibre entre les régions en réduisant les disparités régionales, en soutenant le développement des zones intérieures et défavorisées et en les reliant aux réseaux de transport et aux services de base.

Le deuxième objectif consiste à organiser le territoire en fixant les vocations des terres, en orientant la croissance urbaine et en luttant contre l’extension urbaine anarchique. Le troisième objectif concerne le développement durable à travers la protection de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des critères de durabilité dans la planification territoriale et le renforcement de l’adaptation au changement climatique.

Le quatrième objectif est celui du renforcement de la connectivité territoriale à travers le renforcement de l’accès des régions aux réseaux de transport nationaux, la facilitation de la circulation des personnes et des marchandises et la création d’une dynamique économique et sociale entre les régions.

Le Schéma directeur d’aménagement du territoire national doit également, selon Ben Ghaffar, contribuer à améliorer la qualité de vie en garantissant l’égalité des chances dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de la culture et en réduisant la pauvreté et la vulnérabilité sociale à l’intérieur du pays.

Il doit, par ailleurs, soutenir le développement régional en valorisant les spécificités économiques locales, en veillant à la bonne répartition des activités économiques et en favorisant la création d’emplois dans toutes les régions.

La gouvernance et la coordination figurent également parmi les objectifs assignés à ce schéma, à travers l’adoption d’une approche participative de la planification, l’amélioration de la coordination entre l’État, les communautés locales et la société civile et le développement des mécanismes de suivi et d’évaluation.