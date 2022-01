La Cité de la Culture abritera pour la seconde fois les Assises Internationales du Journalisme de Tunis qui auront lieu les 17, 18 et 19 mars 2022.

Initilement programmée pour 2020, cette 2ème édition placée sous le thème “l’urgence du Journalisme” avait été reportée en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Les premières assises internationales du journalisme de Tunis ont été placées sous le slogan ” Un journalisme utile aux citoyens “. Près de 500 journalistes issus de 30 pays avaient pris part à cette manifestation d’envergure organisées du 15 au 17 novembre 2018 à la Cité de la Culture.

Ce rendez vous d’envergure est organisé par l’Association française Journalisme et Citoyenneté avec le soutien de plusieurs partenaires dont le SNJT, l’Unesco, l’IFT, TV 5 Monde, Media Up programme d’appui aux médias en Tunisie et bien d’autres partenaires tunisiens et internationaux.

Les Assises Internationales du Journalisme se tiennent chaque année à Tours (France), pour la rive Nord de la Méditerranée, et depuis 2018, à Tunis tous les deux ans, pour la rive sud. La Cité de la Culture abrite cet évènement depuis 2018.

La première édition des Assises Internationales de Bruxelles aura lieu en novembre 2022, en partenariat avec l’IHECS (Bruxelles).

Les Assises constituent un lieu d’échange et de réflexion sur le journalisme et sa pratique, indépendant de toute tutelle, qui est ouvert aux journalistes et aux éditeurs, aux étudiants et enseignants, aux chercheurs, mais aussi et surtout aux citoyens.