“La Tunisie a joué un rôle historique dans la création de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) en 1991”, a souligné jeudi le secrétaire général de l’Alliance, George Penintaex, dans son discours (en ligne) à l’ouverture de la conférence internationale sur “le rôle des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle (IA) dans le développement des contenus journalistiques des agences de presse” organisée au siège de l’ASBU (Union de radiodiffusion des Etats arabes) à Tunis à l’initiative de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

“AMAN, qui réunit des agences de presse méditerranéennes, a pour mission de promouvoir la coopération dans le domaine des technologies de l’information”, a-t-il rappelé soulignant que l’Alliance constitue le cadre idéal pour l’échange d’expertise entre les agences de presse des deux rives de la méditerranée.

Il a, en outre, indiqué que l’Alliance soutient l’échange culturel et civilisationnel entre les pays méditerranéens et œuvre à garantir le transfert de compétences entre ses agences membres à travers des projets et des ateliers communs.

Le secrétaire général de AMAN, qui a occupé ce poste pendant 24 ans, a souligné l’importance du thème de la conférence, saluant la dynamique observée au sein de l’Alliance durant la présidence de l’Agence Tunis Afrique Presse, qui se termine en juin prochain avant de remettre le flambeau à l’agence de presse italienne ANSA en juin prochain.

Fondée en 1991, l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) a pour mission de promouvoir l’échange d’informations, le dialogue ainsi que le développement et la coopération entre les agences de presse méditerranéennes.

AMAN regroupe 19 agences de presse ainsi que des membres observateurs à l’instar de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA).