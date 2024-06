Le mois d’avril 2024 a été plus chaud que la normale avec un indicateur thermique excédentaire de +0,6°C par rapport à la normale (1991-2020), selon le bulletin climatologique mensuel (Avril 2024) publié, mercredi, par l’INM.

Concernant la pluviométrie, en moyenne, sur la Tunisie (27 stations principales), le bilan pluviométrique du mois était excédentaire de 20% par rapport à la normale.

Les températures moyennes variaient entre 13,7 °C à Thala et 22,2°C à El Borma. Quant à la température moyenne nationale (27 stations principales), elle a atteint 18,2 °C, supérieure à la moyenne de référence (17,6°C) de 0,6°C.

Ce mois d’avril a commencé avec des températures supérieures aux normales. A partir du 10 avril, les températures minimales et maximales ont chuté. Les températures ont été inférieures aux normales suite aux perturbations qui se sont produites avec des précipitations très abondantes au sud du pays du 11 au 12 avril, au centre-est du 23 au 24 avril et au nord le 30 avril 2024.

Les températures maximales moyennes ont varié entre 19,4°C à Thala et 28,9°C à El Borma, et elles étaient supérieures aux moyennes de référence dans la plupart des régions. Quant à la température maximale moyenne nationale (27 stations principales), elle a atteint 23,7 °C, supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (23,3 °C) de 0,4 °C.

Les températures minimales ont varié de 7,9 °C à Thala à 16,2 °C à Gabes. Quant à la température minimale moyenne nationale, elle a atteint 12,7°C, dépassant la moyenne de référence (11,8°C) de 0,9°C.

Bilan pluviométrique excédentaire

Le bilan pluviométrique total du mois d’avril 2024 a été de 895,9 mm, alors que la normale pour les mêmes stations est de 741,8 mm. En effet, suite à plusieurs situations météorologiques instables qui se sont produites pendant les périodes du 11 au 13 du mois au sud du pays, du 23 au 24 du mois au centre-est et aux gouvernorats de Zaghouan et Nabeul et le 30 avril au nord du pays, des pluies orageuses et en quantités importantes ont été enregistrées. On a enregistré des quantités de pluie très importantes en une journée.

Vents généralement faibles à modérés

Concernant les vents, ils ont été généralement, faibles à modérés, et leur vitesse a augmenté sur les régions du nord pendant le premier jour du mois. Leur vitesse maximale a varié de 76 km/h à Tabarka à 94 km/h à Bizerte.

La vitesse du vent a augmenté aussi pendant les journées du 12, 13 et 14 avril sur les régions du centre et du sud où la vitesse maximale a varié de 68 km/h à Sidi Bouzid à 86 km/h à Gafsa et a atteint 101 km/h à Kébili engendrant de la poussière localement et du sable sur le sud.

Des vents forts ont été également, enregistrés au cours des journées du 24 et 25 avril sur les régions du centre et du sud où la vitesse maximale a varié de 68 km/h à Kasserine à 83 km/h à Djerba et a atteint 104 km/h à Zaghouan.

La fin du mois a été également marquée par des vents forts sur la plupart des régions, avec une vitesse maximale variant de 65 km/h à Siliana à 104 km/h à El Borma et atteignant 108 km/h à Zaghouan. Ces vents forts ont engendré des phénomènes de sable sur les régions du sud.