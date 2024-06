Les universités publiques entament à partir d’aujourd’hui, l’exploitation des services Cloud après une période de formation et d’essai qui a duré plus de 8 mois, a déclaré le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir.

Boukthir a précisé au cours d’une rencontre sur le lancement des services Cloud, que le ministère de l’enseignement supérieur a procédé en coordination avec ses partenaires au lancement d’une plateforme destinée à toutes les universités publiques, aux étudiants, enseignants et à l’administration, permettant le stockage et l’accès aux données et documents à haut débit de manière sécurisée.

Il a indiqué que cette plateforme, disponible sur le site électronique mesrscloud.rnu.tn, offre la possibilité d’enseigner à distance et de manière interactive à l’aide d’une technologie de pointe.

Le ministre a relevé que ce projet, qui est financé par la banque mondiale, avec la contribution des universités bénéficiaires, constitue un acquis important pour la Tunisie et renforce sa politique en faveur des mutations numériques.

De son côté, la directrice générale du centre Calcul El- Khawarezmi Sawsen Krichen a souligné que le projet des services Cloud a été réalisé en partenariat avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le groupe “Biologique Tunisie” spécialisé dans les solutions numériques et fournisseur officiel des solutions numériques du groupe Huawei en Tunisie.

“Ce projet avait démarré depuis 2 ans a été parachevé avec succès” a-t-elle relevé, ajoutant qu’il vise essentiellement la formation des étudiants à l’utilisation des technologies modernes dans l’enseignement au moyen de méthodes innovantes et modernes” a-t-elle ajouté.