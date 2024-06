La Tunisie œuvre, depuis des décennies, à investir dans l’éducation de sa jeunesse et à l’inciter à s’orienter vers l’initiative privée et à l’innovation », a indiqué le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, mercredi, dans un discours prononcé, lors de sa participation à une rencontre sur « les jeunes et les start-ups », organisée en marge de la tenue du premier Sommet Corée-Afrique, dans la capitale coréenne, Séoul.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Hachani a précisé qu’une panoplie de mesures législatives a été mise en place, dans ce cadre, dont l’adoption de la Loi « Startup-Act » en 2018.

Il a souligné que les jeunes représentent l’avenir de l’Afrique, appelant les pays du continent à mobiliser tous les moyens possibles et le cadre convenable pour inciter les jeunes à l’apprentissage et à l’initiative.

Le chef du Gouvernement a affirmé, aussi, que le renforcement de la coopération entre la Corée et les pays africains permettra d’améliorer l’environnement de l’apprentissage des jeunes en Afrique, et ce, à travers le renforcement de l’investissement dans les infrastructures et l’échange d’expériences dans le domaine de l’innovation.

Il convient de rappeler que le chef du gouvernement conduit la délégation tunisienne au premier Sommet Corée-Afrique (les 4 et 5 juin, à Séoul), placé sous le thème “L’avenir que nous créons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité”.L’objectif de ce sommet est de renforcer la coopération, économique et politique, entre la Corée et le continent africain, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de la digitalisation.