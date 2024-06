« La créativité culturelle et artistique est étroitement liée à la conscience humaine » ont souligné les participants à un séminaire qui s’intitule «Intelligence Artificielle et Propriété Intellectuelle» organisé, les 4 et 5 juin, au palais des Lettres et des Arts, Ksar Saïd, au Bardo.

« La création de contenus avec l’Intelligence Artificielle (IA) ne s’élève pas au rang de créativité malgré leurs esthétique », ont encore estimé les participants admettant que l’usage de l’IA dans le domaine artistique « ouvre la voie à la violation de la propriété intellectuelle. »

Ce séminaire se tient à l’initiative de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) dans le cadre de la troisième édition des journées tunisiennes de la propriété littéraire et artistique.

Ramzi Kasraoui, directeur général de l’OTDAV a déclaré que le but de cette rencontre est d’échanger les opinions et les expériences sur l’IA afin de mettre en place un cadre juridique qui réglemente son usage. Il a souligné que l’IA « exploite les œuvres créatives protégées en y introduisant quelques modifications pour ensuite les mettre à la disposition du public ». Cette pratique soulève un problème juridique quant à l’origine des ouvres et la propriété intellectuelle », a-t-il ajouté.

Pour Wissam Gharsallah, coordinateur scientifique du séminaire et secrétaire général de l’Union tunisienne des artistes plasticiens (UTAP), l’IA a permis d’adopter de nouvelles technique de création artistique. Les créateurs ont de plus en plus recours aux algorithmes pour générer des contenus basés sur l’IA tels que dans les arts plastiques, le cinéma, la musique et autres, a-t-il expliqué.

Il a toutefois admis une question qui se rapporte « aux droits d’auteur et aux moyens de protéger l’oeuvre originale contre tout usage illégal de l’IA, surtout que la législation actuelle n’a pas été conçue pour protéger les créations humaines des dangers potentiels de l’usage de l’IA ce qui pose également une question d’ordre éthique ».

A l’occasion de ce séminaire, l’OTDAV a conclu des accords de partenariat et de coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle avec l’Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Borj Cédria, l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis et l’Union des artistes plasticiens tunisiens.