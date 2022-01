L’activité boursière a clôturé, l’année 2021, sur une note positive. A ce titre, l’indice phare de la Bourse de Tunis, Tunindex a enregistré, durant 2021, une hausse de 2,34%, après deux baisses annuelles consécutives respectivement de 3,33% et 2,06% durant 2020 et 2019, clôturant l’année à 7 046,01 points, selon le Bilan de l’activité boursière pour l’année 2021, publié par la Bourse de Tunis.

Le début d’année a été marqué par des espoirs de reprise de différents secteurs de l’économie surtout après une année très difficile, ce qui a permis au Tunindex, durant les 5 premier mois, d’atteindre son plus haut de l’année 2021 et a progressé de 8,05% au 28 mai 2021.

Mais le cadre macroéconomique du pays et la détérioration de la note souveraine, ont eu un impact négatif sur le Tunindex, qui a perdu une grande partie de ses gains durant la deuxième moitié de l’année, soit une régression de 5,29%, clôturant ainsi l’année 2021 sur une hausse de 2,34%. Estimé en Dollar, le Tunindex a enregistré une baisse de 4,75%. En Euro, il s’est apprécié de 3,80%.

L’indice Tunindex20 clôture l’année sur un gain de 2,24%

Le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a suivi une tendance similaire de l’indice Tunindex. Il a clôturé l’année 2021 avec 3 041,99 points, enregistrant un gain de 2,24%

Cette prestation est due à la progression des cours des sociétés Euro-Cycles (32,64%), BIAT (30,64%), One Tech Holding (12,42%) et Poulina Group Holding (12,22%), mais aussi le maintien des cours des autres valeurs qui le compose.

Un bilan positif pour les indices sectoriels

Le bilan annuel des indices sectoriels, publiés par la Bourse, est plutôt positif. Sur les 12 indices (secteurs et sous-secteurs), neuf indices ont réalisé des évolutions positives tandis que trois ont été négatifs en 2021.

L’indice ” Matériaux de Base” a enregistré la plus forte hausse des indices de super-secteurs, avec un gain de 20,81%, suivi de l’indice ” Sociétés Financières” avec une performance de 4,29%. Seul l’indice “Industries” a réalisé une performance négative, soit une baisse de 10,70%.

Pour les indices des sous-secteurs, l’indice ” Services Financiers ” s’est octroyé la meilleure performance avec une progression de 10,95%, suivi de l’indice ” Banques” avec un gain de 4,15%.

Un revenu global en hausse de 13% par rapport à la même période de l’année 2020

Le bilan publié par la Bourse de Tunis montre que la situation très difficile sur le plan économique, social et politique, s’est répercutée clairement sur les indicateurs de l’activité boursière durant l’année 2021, à des degrés différents et mitigés d’un compartiment à un autre et d’un marché à un autre, surtout sur le volume des transactions et les nouvelles introductions à la Cote de la Bourse. En revanche, un constat d’espoir a été relevé sur la reprise de l’activité des sociétés cotées.

A ce titre, les indicateurs d’activité des sociétés cotées, sur les 9 premiers mois de l’année 2021, font ressortir un revenu global en hausse de 13% par rapport à la même période de l’année 2020, pour atteindre 14,4 milliards de dinars contre 12,9 milliards de dinars.

Selon la même source, le montant global des émissions réalisées par les sociétés cotées et autorisées par le Conseil du Marché Financier (Fin novembre 2020) a atteint 508 MD pour 14 opérations. Ce nombre est réparti entre 8 emprunts obligataires qui ont porté au total sur 447 MD, un emprunt obligataire émis selon les principes de la finance islamique pour un montant de 10 MD, et 5 augmentations de capital pour 51 MD.