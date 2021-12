Le président de l’ACNOA, Mustapha Berraf, dans la matinée de jeudi 30 décembre 2021, a tenu une visio-conférence avec les membres de l’Exécutif de l’ACNOA consacrée aux “Jeux Africains de la Jeunesse 2022” et aux “Jeux africains de plage 2023”.

Berraf a informé l’Exécutif de ses contacts avec les autorités tunisiennes et égyptiennes ainsi que leurs comités olympiques nationaux et de l’état d’avancement des préparatifs de ces joutes évalués lors des missions effectuées dans les deux pays.

Il a assuré l’engagement des gouvernements des deux pays à assurer les meilleures conditions pour une grande réussite de ces évènements sportifs africains majeurs.

Le président du CNO Tunisien, Mehrez Boussayene, et le secrétaire Général du CNO égyptien, Sharif Elerian, ont à leur tour confirmé l’accord définitif et officiel de leurs gouvernements à accueillir ces Jeux en réitérant le total soutien de l’Etat tunisien et de l’Etat égyptien au mouvement sportif et olympique africain et international.

Les membres de l’exécutif de l’ACNOA ayant pris part à la visio-conférence ont, ensuite, officialisé l’organisation en août prochain (2022) des 4èmes Jeux africains de la jeunesse au Caire (Egypte) et des 2èmes Jeux africains de Plage en été 2023 à Hammamet (Tunisie).

Il est à noter que les Jeux africains de la Jeunesse réunissent environ 4 500 participants, alors que les Jeux africains de plage rassemblent environ 1 200 participants représentants tous les deux 54 CNO des pays africains.