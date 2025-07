L’Observatoire National du Sport organise, le jeudi 10 juillet courant à la Cité des Sciences de Tunis, une journée d’étude sur le thème : “L’intelligence artificielle au service de la performance sportive”, avec la participation de plusieurs chercheurs, experts et universitaires.

Cette journée d’étude, qui se tiendra sous le slogan “Innovation : enjeux et perspectives”, abordera plusieurs axes portant notamment sur l’amélioration des programmes d’entraînement et la gestion de la charge de travail grâce à l’intelligence artificielle générative, les enjeux, défis et cas pratiques dans le domaine du sport, ainsi que sur les capacités de l’Intelligence Artificielle à détecter précocement les talents sportifs. L’événement constituera également une opportunité d’échanger sur le lien entre IA et développement personnel et mental des athlètes.

Des discussions porteront également sur le big data, en tant qu’outil efficace pour faire progresser les sciences du sport, ainsi que sur les solutions révolutionnaires de génération d’objets 3D pour améliorer la performance, en plus de l’analyse vidéo comme outil d’amélioration de la performance dans le cadre du thème “Défis techniques et tactiques”.

Des cas pratiques de l’utilisation de l’intelligence artificielle au service du sport en Tunisie seront présentés à cette occasion, ainsi que les moyens de leur développement et leur adaptation au contexte sportif tunisien. Les participants débattront également des orientations visant une intégration efficace de l’intelligence artificielle dans les pratiques sportives.