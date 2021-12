Le président de la République, Kais Saied, en personne a présidé, dans la journée du mercredi 29 décembre 2021 au palais de Carthage, une réunion consacrée à l’examen de l’état d’avancement des préparatifs pour le lancement de la plateforme électronique concernant la consultation populaire.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion s’est déroulée en présence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, des ministres des Affaires sociales, Malek Ezzahi, de l’Education, Fathi Sellaouti, de la Jeunesse et des Sports, Kamal Dguik, et des Technologies de la communication, Nizar Neji.

A cette occasion, Saied a écouté un exposé sur les différents aspects techniques de cette plateforme électronique, ses mécanismes de fonctionnement et la manière d’y participer.

Le chef de l’Etat indique que la consultation populaire doit être lancée à la date préalablement fixée, c’est-à-dire le 1er janvier 2022, en application des décisions annoncées le 13 décembre 2021.

Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d’apporter toutes les garanties techniques pour que cette plateforme électronique soit un cadre ” interactif ” et ” sécurisé ” qui permet de suivre les propositions des citoyens à l’intérieur et à l’étranger du pays. ” Les Tunisiens doivent être associés à la formulation des propositions dans divers domaines, lesquelles seront plus tard élaborées, avant l’organisation des prochaines échéances, prévues en 2022 “, a-t-il affirmé.

Le président de la République a indiqué que ” l’organisation de cette consultation s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle vision permettant au peuple tunisien, souverain, de s’exprimer librement “.

Pour sa part, le ministre des Technologies de la communication Nizar Néji, a passé en revue les composantes les plus importantes de ce cadastre numérique qui, selon lui, comporte une réponse à 30 questions, avec des espaces de libre expression pour les personnes qui participeraient avec une identité ” inconnue “.

Selon le ministre, l’accès à ce portail aura bien lieu après l’obtention par le participant d’un numéro secret envoyé par un SMS en demandant le service *1712# suivi du numéro de la carte d’identité nationale.