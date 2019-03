La plus grande consultation populaire de l’histoire de la Tunisie, organisée depuis le mois de novembre par le mouvement « 3ich Tounsi » s’est achevée.

Plus de 1.300 membres du mouvement sont allés à la rencontre des Tunisiens dans les villes et les campagnes, sur le terrain, par téléphone et sur les réseaux sociaux, pour discuter avec 415.000 Tunisiens au total.

Les résultats de la consultation ont donné lieu à l’élaboration d’une feuille de route comprenant 12 mesures destinées à sortir la Tunisie de la crise économique et sociale qu’elle traverse depuis huit ans.