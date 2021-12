Le projet d’amélioration de la desserte en eau potable des centres urbains en Tunisie est prolongé de trois ans, jusqu’à la fin 2023, pour renforcer le réseau, en vue de satisfaire la demande croissante en eau potable. C’est ce qu’indique l’Agence japonaise de coopération internationale “JICA Tunisie”, dans sa Newsletter de décembre 2021.

Ce projet, qui devait s’achever en 2020, vise à améliorer et renforcer les performances des infrastructures vieillissantes d’approvisionnement en eau potable de 33 villes dans 19 gouvernorats, pour une population estimée, en 2030, à 2,7 millions d’habitants.

Il comprend la construction de 60 réservoirs, 20 stations de pompage, la pose de 400 km de conduites, des ouvrages annexes, ainsi que l’installation d’équipements électromécaniques.

Financé par la JICA à hauteur de 6,094 milliards de yens, soit l’équivalent de 134 millions de dinars (taux appliqué en 2010), ce projet a été prolongé à la demande de la SONEDE, en charge de l’exécution du projet.

Le crédit accordé par la JICA est remboursable sur 20 ans, y compris 6 années de grâce avec un taux d’intérêt de 0,95% par an.

La question de la réhabilitation du système d’approvisionnement en eau potable et son amélioration est l’une des questions les plus pressantes en Tunisie, d’autant plus que le pays souffre d’une rareté de ses ressources en eau, alors que le taux de desserte en eau potable est en constante augmentation en raison de la croissance de la demande.