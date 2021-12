Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a reçu, vendredi 24 décembre 2021, l’ambassadeur de l’Arabie saoudite à Tunis, Abdelaziz ben Ali Al-Sakr.

A cette occasion, Jerandi a réaffirmé ses ” remerciements à la direction saoudienne pour le soutien apporté aux efforts de la Tunisie en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus ainsi que pour ses positions en faveur de notre pays “.

Jerandi a souligné la nécessité de booster la coopération bilatérale, notamment à travers l’intensification des visites mutuelles entre les hauts responsables des deux pays, la préparation des prochaines échéances et l’activation des accords conclus.

Il a aussi plaidé pour l’accélération de la réalisation de projets communs dans les domaines du développement, de la santé et de l’infrastructure.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également souligné l’importance de poursuivre la coordination et la concertation entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dans le but de promouvoir l’action arabe commune.

Pour sa part, le diplomate saoudien s’est félicité des relations ” excellentes ” entre la Tunisie et le Royaume d’Arabie saoudite, soulignant la volonté de son pays de renforcer et d’enrichir davantage les domaines de coopération, au service de l’intérêt des deux pays et peuples ” frères “.