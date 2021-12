L’Agence Tunis-Afrique presse (TAP) organisera, le 5 janvier 2022, une conférence-débat sur le thème: “Comment investir dans les manifestations sportives pour promouvoir le tourisme tunisien ?”, et ce dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l’information sportive.

La conférence traitera, pour l’occasion, des opportunités offertes par les manifestations sportives pour la promotion du tourisme et les moyens de dynamiser la coopération avec les fédérations sportives et les structures gouvernementales et privées en charge du tourisme, pour multiplier les évènements sportifs internationaux en Tunisie.

Des experts et autres acteurs concernés assureront des interventions ayant trait aux domaines du tourisme, du sport et de l’information.

La conférence permettra en outre, de plancher sur les opportunités qu’offrent certaines spécialités sportives pour diversifier le tourisme sportif en tant produit touristique alternatif.

Au programme, également, les axes stratégiques quant à l’organisation des grands évènements sportifs internationaux en Tunisie eu égard au fort potentiel touristique et d’investissement qu’ils représentent.