Les villes de Tabarka et de Hammam Bourguiba vont accueillir l’équipe suisse de Lausanne et plusieurs sélections africaines de football, et ce dans le cadre de la campagne de promotion du tourisme sportif organisée par le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat.

Dans un communiqué, le département indique que l’équipe suisse débarque lundi 9 janvier à Tabarka avec une délégation de 50 personnes, pour un stage de préparation qui se poursuivra jusqu’au 15 courant. “Cette opération est de nature à inciter les Suisses à choisir la destination Tunisie et à booster le tourisme sportif dans la région de Tabarka-Ain Draham (nord-ouest)”.

D’autre part, les sélections de Madagascar, du Sénégal, de la Mauritanie et du Niger ont préféré la région de Tabarka et de Hammam Bourguiba pour y effectuer leurs stages de préparation en vue du Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN), prévu du 14 janvier au 3 février en Algérie.

Le ministère veut attirer plusieurs sélections et équipes sportives, dans le cadre de sa stratégie de diversification et de promotion du produit touristique tel que le tourisme sportif, ajoute la même source.