La ville de Tabarka et la localité de Hammam Bourguiba (gouvernorat de Jendouba) accueilleront l’équipe suisse du FC Lausanne-Sport et un certain nombre d’équipes africaines, et ce dans le cadre du programme de promotion du tourisme sportif, annonce le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Le département du tourisme indique dans un communiqué publié vendredi 6 janvier 2023 que l’équipe suisse du FC Lausanne-Sport arrivera à la ville de Tabarka lundi 9 janvier 2023, pour un stage de préparation pour la période qui s’étale jusqu’au 15 janvier 2023.

Il a mis l’accent sur l’importance de cette action de promotion afin de consolider le secteur touristique et d’inciter les suisses à choisir la Tunisie comme une destination touristique et à même de renforcer le tourisme sportif, essentiellement, dans la région Tabarka-Ain Draham 2 (nord-ouest de la Tunisie).

Par ailleurs, le ministère du Tourisme fait savoir que les équipes de football de Madagascar, du Sénégal, de la Mauritanie et du Niger seront présents, durant cette période, dans les régions de Tabarka et Hammam Bourguiba pour effectuer des stages de préparation pour se préparer au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), qui sera organisé du 14 janvier 2023 au 3 février 2023, en Algérie.