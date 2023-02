L’île de Djerba abrite, du 23 au 26 février 2023, une série de manifestations sportives dans différentes spécialités dont les échecs, la pétanque, le Kickboxing et autres sports mécaniques, outre une série de programmes d’animations, dont l’objectif est de dynamiser l’activité sportive dans la région, hors saison estivale.

Le président du Comité d’organisation de ses événements, Chokri Saidi, a déclaré, lundi 13 février 2023, que “les différentes manifestations qu’accueillera Jerba sont à l’initiative de l’Association Jerba Connect, en partenariat avec les ministères du tourisme et de la jeunesse et du sport, et profiteront du large succès ayant couronné le tournoi international des échecs de l’an dernier (30 pays représentés)”.

Cette année, a-t-il poursuivi, le festival international de Djerba des échecs aura lieu du 19 au 25 février en cours avec la participation de 25 pays, notamment, l’Algérie, le Maroc, la Libye et la France et la présence de l’ex-champion du monde de la discipline Anatoli Karpov. Un concours pour les enfants sera, en outre, organisé et baptisé “coupe arabe Karpov”.

Par ailleurs, un rallye motos rythmera l’île du 24 au 26 du mois dans le dessein de dynamiser l’activité touristique et faire la promotion des beaux circuits de Jerba et que, pour ce faire, entre 50 et 100 concurrents de Tunisie et d’Algérie sont attendis.

La pétanque ne sera pas en reste, avec trois journées (24,25 et 26 février), ni le Kickboxing (24 et 25) où 12 boxeurs de Tunisie, d’Algérie, de Côte d’Ivoire et de France, assureront le show.

Selon Saidi, ces rendez-vous seront ponctués par diverse activités et animations parallèles dont un colloque et une exposition sur le tourisme alternatif en Tunisie, le premier du genre auquel seront conviés près de 30 exposants.