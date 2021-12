Les relations tuniso-ougandaises et les moyens de les renforcer ont été au centre d’une rencontre mardi entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi et l’ambassadeur d’Ouganda en Tunisie avec résidence en Algérie, John Chrysostom Alintuma Nsambo, qui effectue une visite de travail en Tunisie du 16 au 23 décembre.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la rencontre a porté sur la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment en œuvrant à l’activation et à l’enrichissement du cadre juridique régissant les relations bilatérales.

A cette occasion, Jerandi a insisté sur l’impératif de développer la coopération entre la Tunisie et l’Ouganda et d’établir des concertations politiques entre les deux parties, en prévision des prochaines échéances, dont la tenue de la première session de la commission mixte tuniso-ougandaise.

Le ministre a également plaidé pour des partenariats économiques solides et durables qui contribuent à soutenir les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Ouganda, compte tenu de l’adhésion des deux pays au Marché commun de l’Afrique orientale et australe.

Par ailleurs, Jerandi a salué la visite de la mission économique tunisienne dans la capitale ougandaise les 6 et 7 décembre 2021, appelant les hommes d’affaires des deux pays à intensifier les rencontres.

Pour sa part, l’ambassadeur ougandais a affirmé la volonté de son pays de développer ses relations avec la Tunisie dans les domaines de la formation touristique, de la pharmacie, du bâtiment, des industries alimentaires et du commerce, d’autant plus que son pays peut être une porte d’entrée pour les exportations tunisiennes vers de nombreux pays de l’Afrique de l’Est.