La 10ème édition de la foire du tapis, des tissages ras et des fibres végétales, se tiendra du 17 au 26 décembre 2021, au palais des expositions du Kram et parallèlement aux salons “Dar Déco” et “Tunisie Porcelaine”.

Organisée par l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT), cette foire connaîtra la participation de près de 150 exposants des différentes régions. Ils exposeront leurs créations à un public large composé de professionnels, d’hôteliers et de curieux qui viendront découvrir les différents tissages artisanaux exposés notamment les tapis en laine et en fibres végétales, les tissus traditionnels (Hayek, fouta,…), le “Klim”, le “Mergoum”, le tapis en peau de chameau…

Au programme de cette foire figure également la tenue du Concours national de la création dans les métiers du tissage artisanal ras qui récompensera le meilleur produit artisanal inspiré du patrimoine national. Ce concours ouvert aux designers et aux artisans vise à encourager la culture de l’innovation, de la recherche et de la création dans les spécialités du tissage.

Un espace spécial sera réservé, dans le Hall n°2 du palais du Kram, aux créations, techniques et innovations en matière du tissage issues du concours régional “L’Olympiade du Klim Keffois” qui s’est tenu en octobre 2020.