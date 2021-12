Le Centre Nationale de la vigilance et de la santé animalière œuvre à publier chaque deux semaines sinon à un rythme plus accéléré, des notes de sensibilisation sur la propagation de la grippe aviaire, selon l’Association des Amis des Oiseaux.

L’association a ajouté dans son communiqué que ces notes comprennent des informations sur la propagation de la grippe aviaire en Europe et des données sur le recensement des oiseaux migrateurs exposés à la contamination par cette épidémie en Tunisie.

Compte tenu de l’apparition d’un grand nombre de foyers de la grippe aviaire dans les pays européens au sein des oiseaux sauvage et des volailles et la prévention contre sa propagation, plusieurs notes ont été dédiées aux éleveurs des volailles et aux vétérinaires.

L’Association des Amis des Oiseaux est membre du réseau de contrôle épidémique des oiseaux migrateurs qui se charge depuis 15 ans des opérations de détection et du suivi de la situation sanitaire dans le zones humides au cours des saisons d’émigration.

La publication de ces notes s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’Association des amis des oiseaux dans l’initiative ” Prezode “, une initiative mondiale visant à mieux comprendre la possibilité de l’apparition des maladies contagieuses transmissibles par les animaux et à mettre en place des moyens innovants pour améliorer la prévention, le dépistage précoce et la lutte pour assurer une réponse rapide au risque de propagation de ces épidémies.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, a appelé le 18 novembre 2021, les éleveurs des volailles à l’information immédiate en cas de soupçons de la maladie de la grippe aviaire surtout après la propagation de cette épidémie dans les pays européens, sans omettre le facteur du positionnement de la Tunisie sur un passage d’émigration d’un grand nombre d’oiseaux migrateurs.

Le département ministériel a souligné que le taux de mortalité anormale et l’apparition des symptômes respiratoires chez les volailles ou les oiseaux sauvages, prouve l’existence de cette épidémie sachant que la Tunisie n’a enregistré au cours des ces dernières années aucun cas de contamination sévère par la grippe aviaire.

La prévention contre la grippe aviaire requiert le respect des règles de préservation de la santé et la sécurité dans les poulaillers en général surtout au niveau des constructions de l’élevage des volailles domestiques et à travers la protection des matériaux utilisés pour la nourriture et l’application des programmes de vaccination approuvés.

Le ministère de l’Agriculture a adopté un ensemble de mesures pour renforcer le réseau du contrôle sanitaire, parmi lesquelles figurent le contrôle sanitaire des poulaillers par les services vétérinaires à l’instar des constructions réservés à l’élevage des mères de poulets et des poulets de pondaison et de chair de dindes, des poulets domestiques et des oiseaux.

Le département ministériel œuvre à renforcer le réseau de contrôle épidémique des oiseaux migrateurs en coordination avec les services de la direction des forêts, l’Association des amis des oiseaux et la fédération nationale des associations des chasseurs.