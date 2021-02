La Direction générale des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime met en garde contre l’approvisionnement, à travers les circuits parallèles, en produits avicoles et dérivés venant de l’Algérie, où un foyer de grippe aviaire de type (H5N8), très redoutable, vient d’être découvert dans une ferme d’aviculture.

Mercredi 10 février 2021, la cellule de crise au sein de cette direction, qui tenait une réunion, a décidé de coordonner avec les départements des Finances, de l’Intérieur et de la Défense pour renforcer le contrôle au niveau des frontières tuniso-algériennes et mettre en application le cahier des charges relatif au commerce de tous les produits avicoles et dérivés, a fait savoir le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

Elle a aussi décidé renforcer le contrôle sanitaire et vétérinaire au sein des unités industrielles et familiales d’aviculture et au niveau des zones humides, lieu d’habitat pour les oiseaux, notamment migrateurs.

Elle a appelé les éleveurs à ne pas s’aventurer à importer des volailles d’origine inconnue et à travers les circuits illicites.

Le ministère de l’Agriculture a tenu à préciser qu’aucun cas de grippe aviaire n’a été détecté en Tunisie, relevant que des mesure préventives nécessaires ont été prises depuis l’apparition de foyers de grippe aviaire en Europe en novembre dernier.

Les éleveurs sont appelés à déclarer tous cas suspects aux Commissariats régionaux de développement agricole les plus proches et à respecter les règles d’hygiène et de santé