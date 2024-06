L’UE a annoncé mardi avoir conclu un contrat lui permettant d’acheter, au nom des Etats membres, jusqu’à 665.000 doses d’un vaccin prévenant la transmission de la grippe aviaire à l’humain, alors que plusieurs cas ont été rapportés aux Etats-Unis, au Mexique et en Australie.

L’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), mise en place lors de la pandémie de Covid-19, a conclu un “contrat-cadre” pour acquérir ces doses sous quatre ans auprès du laboratoire britannique Seqirus, un marché assorti d’une option pour 40 millions de doses supplémentaires.

Quinze Etats membres de l’UE et de l’Espace économique européen (les Vingt-Sept plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) participent à cet achat en commun, a indiqué la Commission européenne dans un communiqué, sans préciser la liste complète.

Ces doses seront destinées aux “personnes les plus exposées” à la transmission potentielle de la grippe aviaire par les oiseaux ou les animaux, comme les travailleurs des élevages de volailles et les vétérinaires, précise le communiqué.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé mercredi à renforcer le réseau de détection mondial du H5N1, qui a montré qu’il pouvait infecter un grand nombre d’espèces animales. Mais aucune infection d’humain à humain n’a été relevée.

L’OMS a également signalé début juin la mort du premier cas humain de grippe aviaire liée à une autre souche, H5N2, au Mexique le 24 avril, un décès “multifactoriel” selon elle.