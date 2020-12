Les importateurs de volailles et d’oiseaux d’ornement sont appelés à être vigilants et à prendre les mesures préventives nécessaires pour se prémunir contre une éventuelle apparition de la maladie de la grippe aviaire en Tunisie. C’est l’invite lancée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime dans un communiqué publié mardi 22 décembre 2020.

Cet appel du département de l’Agriculture fait suite à la propagation de la grippe aviaire ces dernières semaines dans certains pays européens, principal partenaire commercial de la Tunisie.

Le ministère recommande aux importateurs de s’informer de l’état de santé dans les pays fournisseurs et de réclamer un certificat vétérinaire, mais aussi à se conformer aux mesures d’isolement vétérinaire des oiseaux à l’importation en Tunisie.

Les importateurs de ce type d’oiseaux sont également appelés à présenter des attestations d’analyses de laboratoires certifiant la bonne santé des oiseaux et leur non contamination par les maladies de la grippe aviaire et celle du New Castle.

En effet, l’Europe a vu apparaître ces derniers mois une souche du virus de la grippe aviaire, le H5N8, qui a été détecté dans 14 pays de la région, entre le 20 octobre et le 29 novembre , selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). L’agence avait mis en garde dès septembre, afin de ” se prémunir contre d’éventuels nouveaux foyers ” de ce virus particulièrement ravageur chez les espèces aquatiques (cygnes, canards, mouettes…).

“Mais c’est d’abord dans des élevages industriels de volailles que s’est répandue la grippe. Cet été, plusieurs foyers ont été identifiés en Russie et au Kazakhstan, avant de gagner du terrain, notamment à cause des transports. Les migrations des oiseaux sauvages, victimes collatérales, ont amplifié la propagation du virus sur les terres européennes à l’automne”, selon des médias européens.